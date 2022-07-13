Португалия - четвертая из лучших стран для экспатов

Португалия выделяется среди лучших направлений для экспатов, занимая четвертое место в рейтинге Expat Insider 2022.

Этот результат представляет собой увеличение по сравнению со списком предыдущего года, но все еще находится за пределами пьедестала, достигнутого в 2019 году.

Опрошенные отмечают легкость обустройства на новом месте, но дают худшую оценку условиям труда.

Что касается личных финансов, они подчеркивают низкую стоимость жизни, а также низкие зарплаты.

Рейтинг, включающий 52 страны и возглавляемый Мексикой, оценивает несколько аспектов, при этом Португалия входит в десятку лучших по показателям качества жизни (4-е место), простоты проживания (7-е место) и личных финансов (10-е место).

В индексе, измеряющем предметы первой необходимости для экспатриантов, страна находится на 19-м месте, что является худшим результатом даже по показателю, оценивающему работу за границей (35-е место).

В целом 85% экспатов довольны жизнью в Португалии по сравнению с 71% во всем мире, подчеркивая такие аспекты, как климат, безопасность и возможности для отдыха, а именно спорт.

Отрицательная сторона проявляется в рабочем аспекте. Показатель с наихудшей оценкой - карьерные перспективы , по которому Португалия входит в 10-ку худших в мире (43-е место). Экспаты «недовольны местным рынком труда (39% против 27% во всем мире) и личными карьерными возможностями (27% против 22% во всем мире)», - указывает InterNations, организация, которая составляет рейтинг.

Около 45% экспатов намерены остаться в Португалии навсегда, в то время как только 35% экспатов во всем мире говорят это о своей принимающей стране.

Топ-10 лучших стран для экспатов:

- Мексика;

- Индонезия;

- Тайвань;

- Португалия;

- Испания;

- Объединенные Арабские Эмираты;

- Вьетнам;

- Таиланд;

- Австралия;

- Сингапур.