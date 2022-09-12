Португалия - четвертая в ЕС по зеленой энергии

Понедельник, 12 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия - четвертая в ЕС по зеленой энергии

Португалия остается четвертой европейской страной с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии.

Более половины электроэнергии, произведенной в Португалии до августа 2022 года, приходилось на возобновляемые источники энергии.

Только Норвегия, Австрия и Дания произвели больше - 99,3%, 80,5% и 77,2% электроэнергии соответственно из возобновляемых источников.

Согласно бюллетеню, подготовленному Португальской ассоциацией возобновляемых источников энергии (APREN), с января по август 2022 года в Португалии было выработано 27 822 ГВтч электроэнергии , из которых 54,6% были получены из возобновляемых источников.

В августе было выработано 3169 ГВтч электроэнергии, из которых 46,8% поступило из возобновляемых источников, что на 10,4% меньше по сравнению с августом 2021 года.

Иберийский механизм ограничения цен на природный газ позволил сэкономить 54,5 евро за МВтч в период с 15 июня по 31 августа, что эквивалентно снижению средней почасовой цены на электроэнергию на Иберийском рынке электроэнергии (MIBEL) на 16,5%.

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