Португалия - четвертая в списке самых мирных

Пятница, 18 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалия - четвертая в списке самых мирных

Португалия покинула подиум, но остается одной из самых миролюбивых стран в мире.

Португалия опустилась на два места в Global Peace Index 2021 и теперь находится на четвертом месте с 1,267 баллами (чем меньше очков, тем лучше).

«Португалия по праву считается одной из самых безопасных стран в мире», - подчеркнул министр внутренних дел Эдуарду Кабрита.

Кроме того, министр вспоминает всю работу, проделанную за последние годы, поскольку, напоминает он, в 2014 году страна занимала 18 позицию в рейтинге.

Из 163 проанализированных стран самой мирной признана Исландия с 1,1 баллом, сохранив прошлогоднюю позицию.

Впереди Португалии Новая Зеландия (1,253), которая поднялась на одну позицию (до второго места), и Дания (1,256), которая поднялась на две позиции (до третьей строчки).

Фактически, согласно Индексу, Европа - это континент с самым высоким уровнем мира.

В противоположной части рейтинга - Афганистан (3,631), Йемен (3,407), Сирия (3,371), Южный Судан (3,363) и Ирак (3,257): регионы Ближнего Востока и Северной Африки демонстрируют самый низкий уровень мира.

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