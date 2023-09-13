Португалия: четвертое место по молодежной безработице

Для всех работников рынок труда стабилен как в Португалии, так и во всех странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Но среди молодежи июль был синонимом роста безработицы.

Согласно данным, опубликованным в эту среду, Португалия заняла четвертое место по уровню безработицы среди молодежи среди рассматриваемых стран.

«В июле 2023 года уровень безработицы среди молодежи в странах ОЭСР вырос до 10,5% по сравнению с 10,3%, зафиксированными в июне. Показатель увеличился в 14 странах , при этом наибольший рост наблюдается в Финляндии, Австрии, Дании, Израиле, Мексике и США», - поясняется в заметке, опубликованной 13 сентября.

В июле уровень безработицы среди молодежи составил 19,2%, выше зафиксированного в предыдущем месяце 18,3%, то есть произошел рост на 0,9 процентных пункта (п.п.).

Благодаря этому увеличению Португалия заняла четвертое место по уровню безработицы среди молодежи в ОЭСР, уступив только Греции (23,2%), Италии (22,5%) и Испании (27% ).

Несмотря на неопределенный сценарий, на рынке труда не произошло существенных изменений, и работодатели сохраняют оптимизм в отношении перспектив найма сотрудников.