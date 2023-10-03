Португалия: четвертое место по росту цен на жилье

При этом в остальной еврозоне цены на жилье упали на 1,7% во втором квартале и на 1,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

По данным статистической службы ЕС, по сравнению с первыми тремя месяцами года цены на жилье выросли в среднем на 0,1% в 20 странах еврозоны и на 0,3% в 27 государствах Евросоюза.

В ЕС девять государств-членов зафиксировали снижение показателя в годовом исчислении, а в 17 - его рост, при этом данные по Греции отсутствуют.

Наибольшее снижение по сравнению со вторым кварталом 2022 года зафиксировано в Германии (-9,9%), Дании (-7,6%) и Швеции (-6,8%), а наибольший рост наблюдался в Хорватии (13,7%), Болгарии (10,7%), Литве (9,4%) и Португалии (8,7%).

По сравнению с первым кварталом года цены на жилье упали в 11 государствах-членах ЕС и выросли в 15, при этом наибольшее падение зафиксировано в Словакии (-3,9%), Люксембурге (-2,7%) и Венгрии (-1,7%).