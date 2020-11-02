Португалия четвертый год подряд признана лучшим местом в Европе

Понедельник, 02 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия четвертый год подряд признана лучшим местом в Европе

Такое решение было озвучено на церемонии вручения наград World Travel Awards 2020.

Престижная премия World Travel Awards известна как «Оскар в сфере туризма», это одна из самых значимых наград в отрасли.

Из обширного списка номинаций Португалия получила 21 приз, в том числе город Порту был отмечен как лучшее направление «City Break» в Европе, а Лиссабон - как лучшее европейское круизное направление.

Алгарве снова стал лучшим местом для пляжного отдыха в Европе, а Азорские острова были признаны лучшим местом для приключенческого туризма.

«Мы с особой гордостью получили награду в этот непростой год», - заявила государственный секретарь по туризму Рита Маркеш.

«Это еще одно доказательство международного доверия к нашему направлению и признание того, что ценности Португалии остаются прежними и открыты для всех, кто хочет нас посетить - конечно, соблюдая правила, определенные властями», - подчеркнула госсекретарь по туризму.

Для Риты Маркеш «здоровье, защита и доверие - бесспорные синонимы национального туристического предложения».

В 2020 году, помимо нескольких португальских отелей и курортов, были отмечены такие инициативы и организации, как проект Dark Sky Alqueva, пеший маршрут в Пайве и авиаперевозчик TAP.

Церемония вручения наград пройдет 27 ноября.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)