Португалия - четвертый по объемам производитель вина в Европе

Четверг, 19 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия - четвертый по объемам производитель вина в Европе

Первые три места занимают Италия, Испания и Франция.

В прошлом году государства-члены Европейского союза произвели около 16 млрд литров вина, включая игристое и портвейн.

По данным Eurostat, Португалия находится на четвертом месте в рейтинге стран, производивших больше всего вина за 2019 год, опережая Германию и Венгрию.

Первое место занимает Италия с объемом производства 5,5 млрд литров, то есть 35% от общего объема. Далее следует Испания с 4,3 млрд литров вина, что соответствует 27%, и Франция, которая производит 3,4 млрд литров (21%).

Следом идет Португалия, где было произведено 0,7% млрд литров вина, или 5% от общего объема. Наконец, Германия и Венгрия также являются частью крупнейших производителей: 0,7% и 0,5% млрд литров, то есть 4% и 2% от общего объема соответственно.

Что касается экспорта, то страны-члены ЕС экспортировали 7,1 млрд литров вина. Почти половина была продана в страны за пределами ЕС (3,1 млрд литров, или 43% от общего экспорта вина), в основном в Соединенное Королевство (0,69 млрд литров, или 22% экспорта). и США (0,65 млрд литров, 21%), за которыми следуют Россия (0,28 млрд литров, 9%) и Китай (0,25 млрд литров, 8%).

Что касается импортных потоков, то в 2019 году страны-члены ЕС импортировали в общей сложности 4,8 млрд литров вина. Только 16% были ввезены из стран, не входящих в ЕС, в основном из Чили (0,17 млрд литров) и ЮАР (0,16 млрд литров).

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