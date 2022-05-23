Португалия: четыре бизнес-школы в топ-50 рейтинга Financial Times

С четырьмя школами, входящими в топ-50 рейтинга Financial Times по обучению руководителей, Португалия является третьей наиболее представленной страной в этом списке после Франции и Великобритании.

В новом рейтинге FT, который оценивает программы обучения менеджменту для руководителей, Nova School of Business and Economics (Nova SBE) снова опережает португальских коллег.

Бизнес-школа, расположенная в Каркавелуше (Оэйраш), занимает 22-е место в мировом рейтинге в списке, который сочетает в себе оценку программ, открытых для общественности и предназначенных для компаний.

В выпуске 2022 года Nova SBE поднялась более чем на 20 позиций как в общем рейтинге школ, где она выделяется как лучшая португальская школа, так и в конкретных рейтингах открытых и индивидуальных программ.

На 27-м месте находится Лиссабонская школа бизнеса и экономики Católica, прежде всего благодаря очень хорошей оценке, которую она получает за так называемые «индивидуальные» программы, то есть ориентированные на компании.

В этой конкретной области Católica-Lisbon занимает «19 место в мире и 12 место в Европе, являясь лидером в Португалии, что является лучшим результатом за всю историю», - говорится в заявлении школы.

Porto Business School (PBS) поднялась на несколько позиций, закрепив свое присутствие в топ-50: она занимает 40-е место, за ней следует дебютировавшая ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão, в Лиссабоне).

«Португалия укрепляет свою международную репутацию в качестве эталонного направления для тех, кто ищет передового опыта в области образования для руководителей», - говорится в заявлении PBS.