Португалия: четыре деревенских рая на продажу

Многие мечтают о покупке дома. Но вы когда-нибудь задумывались о покупке деревни? На данный момент в Португалии выставлено на продажу как минимум четыре.

Каждый из них имеет свои особенности и расположен в разных местах страны: мы говорим о деревне Фунчо-де-Дианте (в Сан-Бартоломеу-де-Мессинеш), об Эрдаде-ду-Перейро (в природном парке Серра-де-Сан-Мамеде), об Азинейре (в Бенкеренсасе) и деревне Эмпоа в Ароке.

Например, Фунчо-де-Дианте была заброшена после постройки плотины Фунчо в 1974 году. С тех пор она пустует и продается в течение как минимум четырех лет руками Luximos. Деревня занимает в общей сложности около 10 гектаров и представляет собой жилой массив с примерно 3000 квадратных метров городской территории. Весь поселок выставлен на продажу за 1,25 млн евро.

Покупка целой деревни имеет множество преимуществ, не в последнюю очередь потому, что у покупателя будет возможность составить проект с нуля, экологически безопасный.

Дальше на север, недалеко от Марвана и в самом сердце природного парка Серра-де-Сан-Мамеде находится Эрдаде-ду-Перейро. Она занимает площадь 80 гектаров и объединяет совершенно безлюдную деревню, а также старый Термаш-де-Фадагоза.

Генеральный директор PortugalRur Imobiliária, объясняет, что это за пространство: «Herdade do Pereiro - старинное национальное сельскохозяйственное предприятие, в котором когда-то работало около 1000 рабочих, которые жили здесь со своими семьями». С 1990-х годов деревня заброшена. «Были планы восстановить деревню в туристическом направлении, но с приходом пандемического кризиса этого не произошло», - сожалеет PortugalRur.

Тот факт, что в продаже появляется все больше и больше обезлюдевших деревень, становится реальностью. Конечно, перед покупкой необходимо провести очень исчерпывающее и комплексное обследование, как с точки зрения регистрации, так и с точки зрения контактов с уроженцами этих мест. Но, несмотря на всю бюрократию, преимуществ много: например, восстановить местное наследие, воплощенное в существующих домах и достопримечательностях, и, таким образом, отдать душу местной или региональной истории.