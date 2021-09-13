Португалия: четыре года спустя откроется станция метро Arroios

Понедельник, 13 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: четыре года спустя откроется станция метро Arroios

Станция метро Arroios в Лиссабоне откроется во вторник 14 сентября.

8 марта 2017 года министр окружающей среды объявил в парламенте, что станция метро Arroios закроется 19 июля того же года. Так оно и было: двери были закрыты для публики, и пассажиры зеленой линии стали систематически слышать сообщение: «Этот поезд не останавливается в Арройуш».

По прогнозам Матуша Фернандеша, работы, превратившие площадь Чили в стройку, должны были занять полтора года. В конце концов, более чем через четыре года - и за две недели до муниципальных выборов - станция вновь откроется во вторник 14 сентября, в 7:45 утра.

Согласно заявлению министерства, «главная цель работы по реконструкции на станции Arroios было расширить платформу для приема поездов из шести вагонов и обеспечить станцию тремя лифтами для доступа людей с ограниченными физическими возможностями».

Работы этой станции претерпели несколько перипетий: смена подрядчика, увеличения бюджета, неоднократные переносы сроков. Все это сделало открытие станции вдвойне долгожданным.

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