Португалия: четыре университета - в числе лучших бизнес-школ Европы

Португальские вузы вошли в рейтинг Financial Times, в котором перечислены лучшие бизнес-школы Европы.

Nova SBE заняла 27 место среди 95 лучших школ управления. Но есть и другие достижения: Católica укрепляет свои позиции год от года, PBS поднимается на 13 строчек, а ISCTE снова попадает в рейтинг .

«Для меня большое удовлетворение, что мы продолжаем появляться в этом престижном рейтинге как лучшая португальская школа, в знак признания приверженности, которую школа предпринимает для консолидации своих академических предложений по получению степеней магистра и подготовки руководителей», - говорит Даниэль Траса, декан Nova SBE.

В 2021 году Nova SBE занимает 24-е место в программе «Лиссабонский MBA», разработанной в партнерстве с Católica-Lisbon и в сотрудничестве с MIT Sloan. Эта программа гарантирует среднюю годовую зарплату более 106 000 долларов США, что эквивалентно почти 94 000 евро.

Лишь на две позиции ниже в глобальном рейтинге находится Лиссабонская школа бизнеса и экономики Católica, которая снова возвращается в список. В 2019 году школа менеджмента заняла 32-е место, в прошлом году поднялась до 31-го, а в этом году снова поднимается, заняв 29-е место среди почти сотни европейских бизнес-школ .

«Мы гордимся тем, что постоянно поднимаемся в рейтинге лучших европейских бизнес-школ и что мы отмечаем Португалию как одну из самых интернациональных школ в Европе», - комментирует Филипе Сантуш, директор Лиссабонской школы бизнеса и экономики Católica.

Далее в рейтинге находится бизнес-школа Порту (PBS), которая поднявшись на 13 позиций до 66 места. Рамон О'Каллаган, декан бизнес-школы Порту, доволен результатами: «В нестабильном и неопределенном контексте, который побуждает всех нас быть в курсе последних событий и хорошо подготовиться к вызовам профессионального рынка, приятно видеть, что бизнес-школа Порту усиливает свою роль международного эталона в области обучения менеджменту».

Бизнес-школа ISCTE замыкает португальское представительство в рейтинге, заняв 77-е место после того, как не фигурировали в таблицах в 2020 году. Теперь цель - «просто подняться». «Мы окажемся выше», - уверяет президент Iscte Executive Education Хосе Креспо Карвалью..

Лидером рейтинга снова стала Франция, а точнее HEC Paris, которая выделяется, прежде всего, своим EMBA, первым в европейском рейтинге. Этот тренинг для руководителей гарантирует среднюю годовую зарплату более 438 000 долларов США (примерно 387 тысяч евро).

На втором месте Лондонская школа бизнеса, а Insead завершает подиум - школа менеджмента с кампусами во Франции, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах.