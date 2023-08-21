Португалия: четыре винодельни - в числе 50 лучших в мире
Винные погреба Quintas do Crasto, Noval и Seixo в Дору, а также Graham's Port входят в число 50 лучших виноградников мира.
Четыре португальских производителя вина отмечены в этом году в Top 50 of the World's Best Vineyards (лучшие виноградники в мире).
Quinta do Castro (Сабороза) возглавляет национальный рейтинг и занимает 15-е место в мире, за ней идут Quinta do Noval (Пиньяо) , Quinta do Seixo (Табуасу) и винные погреба Graham's Port (Вила-Нова-де-Гайя).
Они появляются рядом с всемирно известными проектами, включая аргентинскую винодельню Catena Zapata, лидера этого обширного списка виноградников, виноделен и других винодельческих проектов.
«Пятый год подряд мы входим в топ-50 лучших виноградников мира, что свидетельствует о том, что у нас все хорошо, начиная с вин и заканчивая вниманием к людям. Это доказательство того, что мы на правильном пути», - говорит Томас Рокетт, администратор Quinta do Castro.