Португалия: четыре винодельни - в числе 50 лучших в мире

Понедельник, 21 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: четыре винодельни - в числе 50 лучших в мире

Винные погреба Quintas do Crasto, Noval и Seixo в Дору, а также Graham's Port входят в число 50 лучших виноградников мира.

Четыре португальских производителя вина отмечены в этом году в Top 50 of the World's Best Vineyards (лучшие виноградники в мире).

Quinta do Castro (Сабороза) возглавляет национальный рейтинг и занимает 15-е место в мире, за ней идут Quinta do Noval (Пиньяо) , Quinta do Seixo (Табуасу) и винные погреба Graham's Port (Вила-Нова-де-Гайя).

Они появляются рядом с всемирно известными проектами, включая аргентинскую винодельню Catena Zapata, лидера этого обширного списка виноградников, виноделен и других винодельческих проектов.

«Пятый год подряд мы входим в топ-50 лучших виноградников мира, что свидетельствует о том, что у нас все хорошо, начиная с вин и заканчивая вниманием к людям. Это доказательство того, что мы на правильном пути», - говорит Томас Рокетт, администратор Quinta do Castro.

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