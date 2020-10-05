Португалия: чиновники объясняют, когда нужно менять маски

Пандемия привела к необходимости использовать личные защитные маски в качестве средства предотвращения распространения вируса. Однако в течение периода, когда мы их используем, необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Хирургическая маска должна обновляться каждые четыре часа и всякий раз, когда она мокрая», - повторяет Управление здравоохранения в публикации в социальных сетях.

DGS также подчеркивает, что «использование маски подразумевает знание и владение методами надевания, ношения и снятия», а еще все должны дезинфицировать руки между этими задачами.

В отношении немедицинских масок, сшитых самостоятельно или купленных в одном из многочисленных магазинов, DGS рекомендаций не дает. Это странно, потому что их носит большинство португальцев.