Португалия: чиновники ограничат число отдыхающих на пляжах

В ближайшее время Агентство по охране окружающей среды Португалии (APA) и Генеральный директорат по здравоохранению (DGS) утвердят ограничения по числу отдыхающих на каждом пляже. Кроме этого, за соблюдением мер безопасности будет следить Национальное морское управление (Autoridade Marítima Nacional).

Сообщается, что учитывая особенности каждого официального пляжа, будет рассчитана его максимальная вместимость. В данный момент разрабатывается «руководство по процедурам доступа к пляжам». Документ подготовят в ближайшие две недели.

«На пляжах, как и на всех общественных местах отдыха, будут действовать правила для обеспечения социальной дистанции. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение болезни, вызванной коронавирусом», - цитирует заявление чиновников агентство Lusa.

По последним данным, в Португалии зарегистрировано более 22 тысяч заражения коронавирусом, 820 человек погибли.