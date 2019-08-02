Португалия: чиновники сэкономят 16 млн евро на фонарях

Пятница, 02 Август 2019 Португалия Португалия

Португалия: чиновники сэкономят 16 млн евро на фонарях

Новые фонари экономичнее прежних в несколько раз.

К концу этого года администрации ряда городов континентальной Португалии установят 600 тысяч светодиоидных уличных фонарей. Планируется, что количество фонарей нового типа будет составлять 20% от общего числа, они будут установлены в 278 муниципалитетах. Таким образом чиновники планируют сэкономить только в ближайшие несколько лет 16 млн евро. Об этом говорится в сообщении португальской компании EDP Distribuição.

Сообщается, что новые светодиоидные фонари устанавливают взамен старых ламповых. Они экономичнее прежних в несколько раз.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья