Португалия: чиновники сэкономят 16 млн евро на фонарях

К концу этого года администрации ряда городов континентальной Португалии установят 600 тысяч светодиоидных уличных фонарей. Планируется, что количество фонарей нового типа будет составлять 20% от общего числа, они будут установлены в 278 муниципалитетах. Таким образом чиновники планируют сэкономить только в ближайшие несколько лет 16 млн евро. Об этом говорится в сообщении португальской компании EDP Distribuição.

Сообщается, что новые светодиоидные фонари устанавливают взамен старых ламповых. Они экономичнее прежних в несколько раз.