Португалия: чипирование питомцев стало обязательным

Вторник, 25 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: чипирование питомцев стало обязательным

Все домашние животные - собаки, кошки и хорьки - теперь должны иметь идентификационный микрочип.

Правило применяется независимо от возраста вашего питомца, и в случае несоблюдения штраф составляет «от минимальной суммы 50 евро до максимальной 44 890 евро».

В законе также говорится, что «собаки, рожденные до 1 июля 2008 г., которые в соответствии с Декретом-законом № 313/2003 должны быть маркированы и зарегистрированы в SIAC (Информационная система домашних животных) в течение 12 месяцев после вступления закона в силу».

Уже «кошки и хорьки, родившиеся до вступления в силу настоящего указа-закона, должны быть чипированы и зарегистрированы в SIAC в течение 36 месяцев (срок, который заканчивается 25.10.2022) после вступления в силу настоящего закона».

Для установки идентификационного микрочипа опекун животного должен обратиться в ветеринарную службу или к муниципальному ветеринарному врачу.

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