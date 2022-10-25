Португалия: чипирование питомцев стало обязательным

Правило применяется независимо от возраста вашего питомца, и в случае несоблюдения штраф составляет «от минимальной суммы 50 евро до максимальной 44 890 евро».

В законе также говорится, что «собаки, рожденные до 1 июля 2008 г., которые в соответствии с Декретом-законом № 313/2003 должны быть маркированы и зарегистрированы в SIAC (Информационная система домашних животных) в течение 12 месяцев после вступления закона в силу».

Уже «кошки и хорьки, родившиеся до вступления в силу настоящего указа-закона, должны быть чипированы и зарегистрированы в SIAC в течение 36 месяцев (срок, который заканчивается 25.10.2022) после вступления в силу настоящего закона».

Для установки идентификационного микрочипа опекун животного должен обратиться в ветеринарную службу или к муниципальному ветеринарному врачу.