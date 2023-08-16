Португалия: число американских и канадских туристов растет

Среда, 16 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: число американских и канадских туристов растет

Наибольший рост числа ночевок зафиксирован у туристов из Северной Америки.

Согласно данным Национального института статистики (INE), в июне в Алгарве было зарегистрировано 2,26 млн. ночевок, и он остается главным туристическим регионом страны в летний период.

Тем не менее, этот показатель на 7% ниже, чем в июне 2019 года, до начала пандемического кризиса. Во всех остальных регионах наблюдался рост по сравнению с тем же периодом.

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 7,45 млн ночевок, что на 4% больше, чем в июне 2019 года, в то время как в рост пошли Северный и Азорский регионы (рост на 17%) и Мадейра (рост на 14%).

Что касается основных рынков, то наибольший рост по сравнению с июнем 2019 года (60,3% и +39,7% соответственно), а также по сравнению с тем же месяцем 2022 года (+22,2% и +36,2% в том же порядке) зафиксирован у туристов из США и Канады.

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