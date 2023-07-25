Португалия: число авиапассажиров выросло до 30 миллионов

Вторник, 25 Июль 2023 Португалия Португалия

Португалия: число авиапассажиров выросло до 30 миллионов

Рост в первом полугодии 2023 года составил 29%.

Количество пассажиров, проходящих через португальские аэропорты, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29% в первой половине этого года, достигнув 30 миллионов, что на 12% выше результатов 2019 года (до пандемии), как было объявлено во вторник.

Согласно данным, опубликованным в заявлении Vinci, которому принадлежит ANA – Aeroportos de Portugal, все аэропорты (Лиссабон, Порту, Фару, Фуншал, Порту-Санту, Понта-Делгада, Санта-Мария, Флорес и Орта), управляемые группой в Португалии, зафиксировали в годовом исчислении темпы роста около 30% в первом полугодии.

Аэропорт Лиссабона зафиксировал самые высокие темпы роста в годовом исчислении (31%) за первые шесть месяцев года, приняв 15,9 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем за тот же период 2019 года.

В свою очередь, аэропорт Порту принял около 7,1 млн пассажиров, что на 28% больше, чем за тот же период 2022 года, и на 15% больше, чем в 2019 году .

Фару замкнул тройку лидеров португальских аэропортов с наибольшим количеством принятых пассажиров (около 4,2 миллиона) с ростом на 21% по сравнению с тем же периодом 2022 года и на 5,2% по сравнению с 2019 годом.

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