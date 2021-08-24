Португалия: число банкоматов увеличивается после десяти лет падения

Вторник, 24 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: число банкоматов увеличивается после десяти лет падения

По данным Банка Португалии, в конце прошлого года насчитывалось 12054 банкоматов.

Это на 409 больше по сравнению с 2019 годом.

Банкоматы сыграли особенно важную роль в противодействии закрытию отделений во внутренних регионах страны, позволив населению сохранить доступ к банковским услугам, которые сегодня считаются основными.

В исследовании, опубликованном в прошлом году, Banco de Portugal показал, что Португалия имеет широкий охват сети отделений и банкоматов.

Однако главный банк страны предупредил об ожидаемом сокращении сети в ближайшие годы, что может вызвать трудности с доступом к наличным деньгам.

Самая известная сеть банкоматов - это сеть, управляемая SIBS, Multibanco. В 2015 году появился новый оператор: Euronet , ориентированный в основном на международных туристов.

Также, по данным Banco de Portugal, увеличилось количество автоматических платежных терминалов: их было более 326 тысяч. Это терминалы, которые мы обычно используем для оплаты покупок в супермаркетах, магазинах и ресторанах с помощью карты.

По сравнению с 2010 годом количество терминалов увеличилось на 65 000, что подтверждает тенденцию замены наличных денег банковской картой в повседневных операциях.

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