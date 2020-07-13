Португалия: число бездомных увеличивается из-за Covid-19

10 июля президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза прибыл в ACERSI (Associação de Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel), и раздал еду нуждающимся, которые ежедневно посещают социальный центр, расположенный в городе Коимбра.

В своем обращении к журналистам президент рассказал про увеличение числа людей, оставшихся без крова из-за сложной экономической и социальной обстановки. Среди посетителей ACERSI появилось много молодых португальцев и приезжих граждан – все они стали косвенными жертвами пандемии.

«Смотря на проходящие здесь очереди, и такие же очереди в Порту и Лиссабоне, мы замечаем помимо старых бездомных множество новых лиц: как жителей нашей страны, так и иностранцев», - поделился Марселу Ребелу де Соуза.

По словам главы государства, выросло количество «очень молодых бездомных», которые вынуждены прибегать к социальной поддержке. Среди них находятся обычные работники и студенты.

«Они принадлежали к среднему классу, и внезапно из-за кризиса оказались в бедствующем положении без крыши над головой или с крыши, но без денег», - дополнил президент.

Технический директор ACERSI, Ана Мария Криштовау, объяснила журналистам, что с начала пандемии к ним обратились еще 200 человек. В настоящее время организация оказывает поддержку 550 людям с более чем 800 ежедневными приемами пищи.

«Из-за особенностей нашей работы и людей, за которыми мы присматриваем, я не думаю, что кризисная ситуация решится с той же скоростью, с которой она установилась в стране». Ана Мария Криштовау также добавила, что часть обращающихся бездомных потеряла свои места, другая вернулась к работе, но вскоре их уволили.

«Я не сильно надеюсь, что дела пойдут хорошо», - призналась она.