Португалия: число безработных достигло 364 тысяч человек

В минувшем месяце резко возросло количество безработных. Только по официальным данным на сегодняшний день в стране 364,3 тысячи безработных. По данным Института занятости и профессиональной подготовки (IEFP) по сравнению с февралем рост составил 9 процентов.

Специалисты отмечают, что реальное количество безработных может достигать 485 тысяч человек.

Больше всего обратившихся в центр занятости в регионе Алгарве (рост безработных увеличился на 12,8% по сравнению с февралем), за ним следует регион Алентежу (12,5%) и столичный регион (10,4%). Самый низкий рост безработицы на Азорских островах, здесь число обратившихся в центры занятости выросло на 0,1%.

Число безработных супружеских в пар, согласно статистике, увеличилось на 11% по сравнению с февралем (5902).

Среди профессиональных категорий от безработицы больше всего пострадали неквалифицированные работники (25,6%), работники сферы услуг и охранники (20,6%), а также административный персонал (11, 7%).