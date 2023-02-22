Португалия: число безработных сократилось на 9,5 процента

Среда, 22 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: число безработных сократилось на 9,5 процента

Это второй январь с самым низким уровнем безработицы за последние 30 лет.

Число безработных, зарегистрированных в IEFP, в январе сократилось на 9,5%, или до 322 087 человек.

Согласно заявлению Министерства труда, солидарности и социального обеспечения, «количество безработных, зарегистрированных в IEFP в январе, было вторым самым низким январем за последние 30 лет.

Однако по сравнению с предыдущим месяцем количество безработных увеличилось на 4,9%, или на 15 082 человека.

Безработица среди молодежи в январе также зарегистрировала второе самое низкое значение в этом месяце, с уменьшением на 6,4% (-2421 молодой человек) по сравнению с январем 2022 года.

Что касается длительной безработицы, то по сравнению с январем 2022 года произошло снижение на 29% (-50 477 человек).

В январе в ситуации длительной безработицы находились 123 864 человека, что на 1,8% больше, чем в предыдущем месяце (+321 человек).

По регионам наблюдалось снижение в годовом исчислении по всей стране, за исключением Алентежу, с акцентом на снижение на 12,5% в регионе Лиссабона.

На отраслевом уровне в годовом исчислении наблюдалось снижение во вторичном (-8,6%) и третичном (-9%) секторах и рост в сельскохозяйственном секторе (+2,3%).

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