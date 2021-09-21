Португалия: число безработных в августе сократилось на 10 процентов

На конец августа в службах занятости материкового и автономного регионов было зарегистрировано 368 404 безработных, что на 10% меньше, чем год назад, и на 0,1% меньше, чем в предыдущем месяце.

В восьмом месяце 2021 года в IEFP было зарегистрировано на 300 безработных меньше, чем в июле, и на 40 927 меньше, чем в августе 2020 года. «Впервые с 2006 года зарегистрированная безработица не увеличилась с июля по август» - подчеркивает Минтруд, реагируя на полученные цифры.

На региональном уровне зарегистрированная безработица снизилась во всех регионах в годовом исчислении, особенно в Алгарве, где она упала на 19,9%, и в Алентежу (18,8%).

По сравнению с июлем 2021 года, «в регионах Алгарве и Мадейра зарегистрировано наиболее значительное снижение зарегистрированной безработицы, соответственно -8,7% и -6,7%», - подчеркивает IEFP.

Что касается охвата пособием по безработице, то он увеличился на 6,5 процентных пункта до 62,8%. Уровень охвата активными мерами занятости вырос с 16,3% в августе 2020 года до 22,4%. Среди молодежи охват активными мерами составляет 35,9% по сравнению с 25,4% в том же месяце.