Португалия: число безработных в IEFP упало на 6 процентов

Понедельник, 22 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: число безработных в IEFP упало на 6 процентов

Безработица среди молодежи и долгосрочная безработица также снизились.

Численность безработных, зарегистрированных в Институте занятости и профессионального обучения (IEFP) на конец апреля, сократилась на 6%, до менее 300 тысяч человек.

На конец апреля в качестве безработных в IEFP было зарегистрировано 295 422 человека, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 19 013 человек меньше) и на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем (на 10 735 человек меньше).

В период с марта по апрель зарегистрированная безработица последовательно снижалась во всех регионах, с упором на снижение на 21,8% в регионе Алгарве.

Также на отраслевом уровне наблюдалось цепное снижение во всех отраслях экономической деятельности - сельском хозяйстве (минус 9,0%), вторичном (минус 1,6%) и третичном (минус 3,5%).

Число безработных молодых людей, зарегистрированных в центрах занятости, также снова сократилось до менее 32 000 человек, что является «самым низким показателем за всю историю».

То же самое относится и к долгосрочной безработице, с цепным снижением на 0,7% (на 798 человек меньше), что на 24,4% ниже уровня, зафиксированного в апреле 2022 года (на 37 764 человека меньше).

Что касается предложений о работе, полученных в течение этого месяца, всего по стране поступило 8 782 предложения.

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