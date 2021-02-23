Португалия: число безработных в январе увеличилось на 32,4 процента

Согласно данным, опубликованным Институтом занятости и профессионального обучения (IEFP), количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, увеличилось на 32,4% в январе в годовом исчислении и на 5,5% по сравнению с декабрем.

По данным IEFP, на конец января в службах занятости континента и автономных регионов было зарегистрировано 424 359 безработных.

Этот показатель составляет 71,2% от общего числа 596 290 заявлений о приеме на работу.