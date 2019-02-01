Португалия: число безработных выросло до 345 тысяч человек

Уровень безработицы в Португалии в ноябре прошлого года составил 6,7%, увеличившись на 0,1%. Такие данные приводит Национальный институт статистики (Instituto Nacional de Estatística).

Таким образом, в ноябре прошлого года в стране насчитывалось 345,4 тысячи безработных. Это на 2,7 тысяч больше, чем в октябре и сентябре 2018 года. Одновременно растет и количество занятого населения. Количество трудоустроенных выросло до 4,8 миллиона человек.

Напомним, что в правительстве предсказывали более высокий уровень безработицы в 2018 году - 6,9%. В этом году чиновники прогнозируют снижение безработицы до 6,3%.