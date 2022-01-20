Португалия: число безработных выросло после восьмимесячного падения

Рост прерывает нисходящую траекторию, которая наблюдалась в течение восьми месяцев.

В последний месяц 2021 года число безработных, зарегистрированных в Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), выросло на 0,6%, прервав траекторию снижения, которая наблюдалась в течение восьми месяцев.

«На конец декабря 2021 года в службах занятости материкового и автономного округов состояло на учете 347 959 безработных. Общее количество безработных, зарегистрированных в стране, было ниже, чем в том же месяце 2020 года (-54 295; -13,5%) и выше по сравнению с предыдущим месяцем (+2 075; +0,6%)», — отмечается в опубликованной заметке. .

В ответ министерство труда подчеркивает, что рост безработицы в период с ноября по декабрь является обычным явлением. С 2008 года, по данным офиса Аны Мендеш Годиньу, это происходило в течение десяти из 14.

На региональном уровне зарегистрированная безработица снизилась в гомологичном выражении во всех регионах, с акцентом на Алгарве, где падение составило 21,5%, и на Мадейре, где снижение составило 28%.

Также в цепочке в большинстве регионов число зарегистрированных безработных сократилось, но в Алентежу, Алгарве и Азорских островах было зафиксировано увеличение на 3,2%, 10,4% и 0,9% соответственно.

На отраслевом уровне декабрь ознаменовался снижением зарегистрированной безработицы в большинстве сфер деятельности. «Разбивка по видам экономической деятельности показывает, что все они зарегистрировали спад по сравнению с прошлым годом, при этом наиболее значительные изменения зафиксированы в порядке убывания в: « Кожевенной промышленности и кожевенной промышленности» (-30%) ; « Размещение, питание и аналогичные услуги» (-25%) ; «Швейная промышленность» (-20,7%)»; «Производство компьютерного и электрического оборудования, машин и оборудования» (-19,2%) и «Пищевая промышленность, напитки и табачные изделия» (-18,9%), уточняет INE.

С другой стороны, Министерство труда подчеркивает, что безработица среди молодежи (лица моложе 25 лет) снизилась на 5,1% по сравнению с ноябрем и на 25,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это означает, что в декабре 2021 года безработными были 36 157 молодых людей.