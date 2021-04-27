Португалия: число браков - самое низкое за 10 лет

Национальный статистический институт (INE) сообщил, что количество браков в Португалии в 2020 году было самым низким за последние 10 лет.

Это означает снижение на 43,2%, которое, согласно INE, объясняется мерами по борьбе с Covid-19.

«В последнее десятилетие количество браков всегда превышало 30 тысяч, никогда не было такого низкого значения», - отмечает Национальный статистический институт.

INE связывает это беспрецедентное количество с введением первого чрезвычайного положения в стране 18 марта 2020 года и соответствующими мерами по сдерживанию пандемии.