Португалия: число браков - самое низкое за 10 лет

Вторник, 27 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: число браков - самое низкое за 10 лет

В 2020 году было заключено 18 902 браков - на 14 370 меньше, чем в предыдущем году.

Национальный статистический институт (INE) сообщил, что количество браков в Португалии в 2020 году было самым низким за последние 10 лет.

Это означает снижение на 43,2%, которое, согласно INE, объясняется мерами по борьбе с Covid-19.

«В последнее десятилетие количество браков всегда превышало 30 тысяч, никогда не было такого низкого значения», - отмечает Национальный статистический институт.

INE связывает это беспрецедентное количество с введением первого чрезвычайного положения в стране 18 марта 2020 года и соответствующими мерами по сдерживанию пандемии.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)