Португалия: число браков - самое низкое за 10 лет
В 2020 году было заключено 18 902 браков - на 14 370 меньше, чем в предыдущем году.
Национальный статистический институт (INE) сообщил, что количество браков в Португалии в 2020 году было самым низким за последние 10 лет.
Это означает снижение на 43,2%, которое, согласно INE, объясняется мерами по борьбе с Covid-19.
«В последнее десятилетие количество браков всегда превышало 30 тысяч, никогда не было такого низкого значения», - отмечает Национальный статистический институт.
INE связывает это беспрецедентное количество с введением первого чрезвычайного положения в стране 18 марта 2020 года и соответствующими мерами по сдерживанию пандемии.