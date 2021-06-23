Португалия: число иммигрантов достигло рекорда в 2020 году

По данным Службы иностранцев и границ (SEF), в 2020 году в Португалии было проживало в общей сложности 662 095 граждан - самое большое количество с момента создания SEF в 1976 году.

«Таким образом, в 2020 году пятый год подряд наблюдалось увеличение постоянного иностранного населения - на 12,2% по сравнению с 2019 годом», - отмечается в отчете.

По данным SEF, бразильцы остаются основным иностранным сообществом, проживающим в стране. В 2020 году бразильская диаспора составила 27,8% от общего числа, что является самым высоким показателем с 2012 года.

По состоянию на конец 2020 года в Португалии проживали 183 993 бразильца, далее следовали граждане Великобритании (46 238), Кабо-Верде (36 609) , Румынии (30 052), Украины (28 629), Италии (28 159), Китая (26 074), Франции. (24 935), Индии (24 550) и Анголы (24 449).

SEF подчеркивает, что «устойчивый рост числа иностранных граждан из стран Европейского союза подтверждает особое влияние факторов привлекательности, уже упомянутых в предыдущие годы, таких как восприятие Португалии как безопасной страны, а также налоговые преимущества».

Иммигранты в основном проживают на побережье, 68% из них зарегистрированы в округах Лиссабон, Фару и Сетубал, что составляет 450 074 человека-резидента.