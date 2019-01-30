Португалия: число иммигрантов из Бразилии растет

Среда, 30 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалия: число иммигрантов из Бразилии растет

Рост числа иммигрантов, приехавших в Португалию из Бразилии, в 2018 году вырос на 5,1 процентов.

Всего в прошлом году в страну приехало около 85 тысяч бразильцев.

Португальские чиновники также отмечают, что количество запросов на получение справок о несудимости (registo criminal), документа необходимого для легализации, выросло вдвое. В 2017 году за справками обратилось 13673 иммигранта из Бразилии, в 2018 году их число составило 31129 человек.

Также выросло число обращений в португальское консульство в Бразилии. Ежедневно его посещают от 300 до 760 человек.

Эти цифры в первую очередь связаны с экономическим ростом в Португалии, а также с упрощенным порядком оформления виз для бразильцев, отмечает издание Publico.

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