Португалия: число иммигрантов из Бразилии растет

Всего в прошлом году в страну приехало около 85 тысяч бразильцев.

Португальские чиновники также отмечают, что количество запросов на получение справок о несудимости (registo criminal), документа необходимого для легализации, выросло вдвое. В 2017 году за справками обратилось 13673 иммигранта из Бразилии, в 2018 году их число составило 31129 человек.

Также выросло число обращений в португальское консульство в Бразилии. Ежедневно его посещают от 300 до 760 человек.

Эти цифры в первую очередь связаны с экономическим ростом в Португалии, а также с упрощенным порядком оформления виз для бразильцев, отмечает издание Publico.