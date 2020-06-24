Португалия: число иностранцев впервые превысило 500 тысяч человек

Среда, 24 Июнь 2020 Португалия

Португалия: число иностранцев впервые превысило 500 тысяч человек

В списке национальностей чаще всего подающих на гражданство оказались украинцы.

В прошлом году число иммигрантов в Португалии увеличилось на 110 тысяч человек и составило 590 тысяч человек. Данные опубликованы в отчете об иммиграции, границах и убежище (RIFA) за прошлый год.

«В результате благоприятной экономической ситуации, наблюдавшейся в последние годы, число иностранцев в период между 2015 и 2019 годами возросло на 201617 человек», - говорится в отчете. Согласно статистике, число иностранцев в 2019 году увеличилось на 22,9% по сравнению с 2018 годом. Это рекордные цифры, зарегистрированные службой SEF с момента ее основания в 1976 году.

Больше всех в страну прибыло уроженцев Бразилии (151 304), Кабо-Верде (34 436) и Великобритании (34 358). Ранее англичане по численности занимали только шестое место.  По мнению экспертов, этому способствовал Brexit, а также репутация Португалии как безопасной страны. В связи с этим социологи полагают, что число резидентов из стран Евросоюза в будущем будет расти.

Среди национальностей, чаще всего подающих запрос на получение португальского  гражданства оказались украинцы, в этом списке они занимают пятое место с 2738 заявлениями. Первые четыре места занимают бразильцы (22 928), израильтяне (18 433), уроженцы Кабо-Верде (6472) и Анголы (2993).

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