Португалия: число независимых работников сократилось

Согласно статистическим данным, опубликованным 20 февраля, число самозанятых, платящих взносы в систему социального обеспечения, в декабре 2022 года составило 355 614 человек, что на 9,9% меньше за месяц и на 17,3% меньше, чем за тот же период.

Согласно ежемесячной статистической сводке, подготовленной Управлением стратегии и планирования (GEP) Министерства труда, солидарности и социального обеспечения, в декабре было на 39 203 самозанятых меньше по сравнению с ноябрем и на 74 327 меньше, чем в том же месяце 2021 года.

Ежемесячная статистика социального обеспечения также показывает, что стоимость взносов самозанятых работников в декабре составила 41,63 миллиона евро, в среднем 117,05 евро на одного работника. Количество лиц, уплачивающих взносы в систему социального обеспечения за работу по найму, в декабре составило 3 993 310 человек.

«Из обновленных данных предыдущего месяца наблюдается ежемесячное снижение на 1,0% (за вычетом 38 922 взносов от зависимых работников), а в годовом исчислении произошло увеличение на 182 482 взноса (+4,8%)», - можно прочитать в резюме ГЭП.

Среднее значение вознаграждения за работу по найму в декабре составило 1502,43 евро, месячное снижение на 15,7% объясняется выплатой Рождественской субсидии в предыдущем месяце, указывает GEP. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение среднего значения задекларированной заработной платы на 4%.