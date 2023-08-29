Португалия: число ночевок превысило уровень 2019 года

По данным статистического органа (INE), опубликовавшего данные о туристической активности, в первом полугодии 2023 года ночевки выросли на 18,8% (+7,7% у резидентов и +24,2% у нерезидентов).

С учетом большинства типов размещения (туристические учреждения размещения, кемпинги, базы отдыха и молодежные хостелы) в первом полугодии 2023 года было принято 14,5 млн гостей и 36,7 млн ​​ночевок, что соответствует росту на 20,9% и 18,7% соответственно.

В региональном разрезе только в Алгарве зафиксировано снижение количества ночевок как среди жителей (-3,1%), так и среди нерезидентов (-0,3%).

По данным анализа июня, в секторе размещения туристов было зарегистрировано 2,9 миллиона гостей (+7,1%) и 7,4 миллиона ночевок (+3,7%), что соответствует 622,1 миллиона евро общего дохода (+14,0%) и 480,6 миллиона евро. по доходам от проживания (+15,5%).

По сравнению с июнем 2019 года общий доход увеличился на 33,5%, а доход от размещения - на 35,5%.