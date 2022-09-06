Португалия: число новых иммигрантов в 2022 году резко выросло

По данным Службы по делам иностранцев и границ, в первой половине года число новых иммигрантов в Португалии превысило общее количество за 2021 год: было выдано около 133 000 новых видов на жительство.

Данные, предоставленные SEF, показывают, что за первые шесть месяцев года было выдано на 22 000 новых виз на жительство больше, чем за 12 месяцев 2021 года, когда было выдано 111 311 виз.

В 2020 и 2021 годах, которые считаются нетипичными из-за пандемии COVID-19, количество новых видов на жительство, выданных SEF, сократилось на 118 124 и 111 311 соответственно, но количество новых иммигрантов в первом семестре превысило общее количество за 2019 год, которое достигло 129 155.

По данным SEF, из 133 000 новых видов на жительство 48 000 были выданы бразильцам (более трети), которые составляют самую многочисленную общину жителей страны. Всего в стране проживает более 250 000 бразильцев.

Среди новых видов на жительство - временная защита, предоставленная украинцам, бежавшим от войны, которых к концу июня было предоставлено 46 000 человек, по данным SEF.

Украинцы в настоящее время являются второй по величине общиной, проживающей в Португалии: около 73 000 человек, что превышает количество граждан Великобритании, которые в 2021 году составляли 41 932 человека.

Иностранное население, проживающее в Португалии, превышает 800 000 человек.