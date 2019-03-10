Португалия: число новых компаний возросло на четверть

В Португалии в феврале этого года количество вновь открытых фирм выросло на 899, увеличившись с 3769 до 4668.

Таким образом общее их число увеличилось на 24%. Наибольший рост по этому показателю продемонстрировала столица и город Порту. Данные статистики приводят португальские СМИ.

Больше всего новых фирм появилось в транспортной отрасли (с с 316 в 2018 году до 743 в 2019 году (рост на 135,1%) и строительстве (с 960 до 1445 в 2019 году (+ 50,5%). Также рост компаний наблюдается в сельском хозяйстве, рыболовстве и обрабатывающий промышленности.

Однако, растет и количество компаний, объявивших о банкротстве. Для сравнения, в феврале 2018 году их было 34, а в феврале этого года насчитывается 49.