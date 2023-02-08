Португалия: число новых зарегистрированных компаний выросло

Среда, 08 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: число новых зарегистрированных компаний выросло

Самый высокий процент роста наблюдается в транспортном секторе: рост более чем вдвое превышает рекорд января 2022 года (577 новых компаний).

Количество новых компаний, созданных в январе в Португалии, увеличилось на 2% в годовом исчислении (до 4 840 единиц), при этом транспортный сектор отличается самым высоким процентным ростом, согласно барометру Informa D&B, опубликованном 8 февраля.

В абсолютном выражении услуги, как обычно, является сектором, в котором регистрируется наибольшее количество новых компаний, но самый высокий процентный рост наблюдается в транспортном секторе.

При этом рост более чем вдвое превышает показатель января 2022 года.

Выделяя новые виды городского транспорта как «деятельность, которая регистрирует наибольший рост новых компаний в январе 2023 года», Informa поясняет, что «тенденция роста предпринимательства в транспортном секторе набирает вес с 2021 года».

«В результате этой тенденции сектор набирает силу в структуре португальского бизнеса, став в январе 2023 года третьим по величине по количеству созданий с 12% от общего числа за месяц», - отмечает барометр.

По данным Informa D&B, в секторах размещения и общественного питания, общих услуг и энергетики и окружающей среды увеличилось количество новых компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С другой стороны, наблюдается падение в отраслях операций с недвижимостью, промышленности, сельского хозяйства и других природных ресурсов и строительства.

Что касается закрытий, то в январе они сократились, в общей сложности 676 компаний закрыли свои двери, в то время как число неплатежеспособных выросло на 20%.

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