Португалия: число пассажиров речного транспорта резко возросло

За последние несколько месяцев заметно возросло количество пассажиров речного транспорта. В первом квартале этого года число пассажиров выросло на 12,6%. Всего количество пассажиров составило 4,9 млн человек. Об этом сообщает издание Journal I со ссылкой на национальный институт статистики.

Также возросло количество пассажиров железнодорожного транспорта на 4,5%. Ранее сообщалось, что количество пассажиров метро Лиссабона и Порту за последнее время возросло на 20%. Такая тенденция связана со значительным снижением в этом году цен на проездные.