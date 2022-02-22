Португалия: число пособий по здоровью в январе достигло 513 178

Согласно данным, опубликованным на веб-сайте Segurança Social, количество получателей пособий по болезни в январе достигло самого высокого значения за всю историю с учетом доступных данных (с января 2010 года).

В связи с развитием пандемии ежемесячно число бенефициаров увеличилось на 330 563 (+181,0%), в сравнении с прошлым годом - на 329 301 человека (+179,1%).

Общее количество пособий включает пособие по болезни, субсидию на профессиональное заболевание, субсидию на туберкулез, временное предоставление субсидии по болезни, отпуск по болезни в связи с инфекцией и субсидию на профилактическую изоляцию из-за коронавируса.

Подавляющее большинство заболеваний, обработанных в январе, были связаны с covid-19, который охватил 187 000 бенефициаров, а субсидии на профилактическую изоляцию достигли почти 170 000 человек.

В свою очередь, сегодняшние данные показывают, что число получателей пособий по болезни в январе составило 178 145 человек, из них 41,5% мужчин и 58,5% женщин.

Средняя сумма выплачиваемой субсидии составила 352,5 евро в месяц.