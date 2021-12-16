Португалия: число проживающих иностранцев выросло на 40 процентов

Предварительные данные переписи населения 2021 года, опубликованные 16 декабря, показывают, что число иностранцев, проживающих в Португалии, увеличилось на 40,6%, что в настоящее время составляет 5,4% от общей численности населения.

На момент переписи населения 2021 года в Португалии проживало 555 299 человек иностранного гражданства, что выше, чем в 2011 году, заключает Национальный институт статистики (INE).

Среди иностранцев, проживающих в Португалии, 452 231 человек (81,4% от общего числа) являются гражданами стран, не входящих в Европейский Союз.

Согласно INE , иностранное население усилило «относительную важность» в семи статистических единицах, учтенных в переписи - Север, Центр, Столичный район Лиссабона, Алентежу, Алгарве, Азорские острова и Мадейра, - выявив «большее представительство» в Алгарве и столичном регионе Лиссабона - 14,7% и 8,9% соответственно.