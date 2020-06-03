Португалия: число случаев коронавируса достигло 33 261 человек

За минувшие сутки в стране умерли 11 человек, общее число жертв составило 1447 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 33 261 человека, за последние 24 часа - 366 человек. Выздоровели 20 079 человека, за последние сутки выздоровели 210 человек.

Число госпитализированных пациентов уменьшилось: сейчас их 428, что на четыре меньше, чем вчера. В реанимации находятся 56 пациентов, на два меньше, чем накануне.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.