Португалия: число случаев коронавируса достигло 33 261 человек
В Португалии было зарегистрировано 33261 случай COVID-19, с увеличением на 366 случаев по сравнению с предыдущим днем, сообщает министерство здравоохранения страны.
За минувшие сутки в стране умерли 11 человек, общее число жертв составило 1447 человек. Число выявленных случаев заражения достигло 33 261 человека, за последние 24 часа - 366 человек. Выздоровели 20 079 человека, за последние сутки выздоровели 210 человек.
Число госпитализированных пациентов уменьшилось: сейчас их 428, что на четыре меньше, чем вчера. В реанимации находятся 56 пациентов, на два меньше, чем накануне.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.