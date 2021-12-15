Португалия: число туристов в октябре удвоилось
Согласно данным, опубликованным INE, количество туристов выросло до 2,1 млн.
Однако это все еще меньше, чем в том же месяце 2019 года, до пандемии, сообщил Национальный институт статистики (INE).
В секторе размещения туристов в октябре 2021 года было зарегистрировано 2,1 миллиона гостей и 5,5 миллиона ночевок, что соответствует увеличению на 115,5% и 139,0% соответственно (+ 52,3% и +58,5% в сентябре).
«По сравнению с октябрем 2019 года количество гостей уменьшилось на 14,6%, а количество ночевок - на 13,5% », - отмечает INE в статистике туристической активности за октябрь.
Согласно примечанию, внутренний рынок обеспечил 2 млн ночевок и увеличился на 65,4%, «продолжая превышать уровень того же периода 2019 года» после роста на 28,2%.
В октябре 24,2% объектов размещения туристов были закрыты или не имели движения гостей (20,5% в сентябре).
В октябре в Алгарве было сосредоточено 29,0% всех ночевок, за ним следуют столичный округ Лиссабона (24,1%), север (16,0%) и автономный регион Мадейра (11,9%).
За первые десять месяцев года все регионы показали рост количества ночевок, особенно Азорские острова (+114,0%) и Мадейра (+59,1%).