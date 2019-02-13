Португалия: число утонувших снизилось

В прошлом году число утонувших на пляжах и водоемах Португалии составило 117 человек, это на 4,1% меньше, чем в 2017 году. Такие данные предоставила португальская федерация спасателей (FEPONS).

Большинство погибших были людьми старше 40 лет. Больше всего жертв было в апреле - 16 утонувших.

Также по данным спасателей, происшествия чаще всего проходили во второй половине дня. Большинство из них были никем не замечены и только в 27 случаях была предпринята попытка спасения.