Португалия: число утонувших снизилось

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалия: число утонувших снизилось

По данным спасателей в высокий сезон в 2018 году погибли на 11,8% меньше людей, чем в предыдущем году.

В прошлом году число утонувших на пляжах и водоемах Португалии составило 117 человек, это на 4,1% меньше, чем в 2017 году. Такие данные предоставила португальская федерация спасателей (FEPONS).

Большинство погибших были людьми старше 40 лет. Больше всего жертв было в апреле - 16 утонувших.

Также по данным спасателей, происшествия чаще всего проходили во второй половине дня. Большинство из них были никем не замечены и только в 27 случаях была предпринята попытка спасения.

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