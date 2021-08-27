Португалия: число вакантных мест в вузах выросло

Пятница, 27 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: число вакантных мест в вузах выросло

Правительство увеличивает количество мест для абитуриентов.

Увеличение количества вакансий для высших учебных заведений связано с высоким спросом со стороны студентов, который уже имели право поступить в прошлом году.

Правительство одобрило увеличение количества вакансий в общенациональном конкурсе на доступ к высшему образованию в Совете министров 26 августа.

Исключительная мера уже была применена в прошлом году из-за большого количества заявок и, таким образом, снова получила «зеленый свет» на этот год.

«Утвержден декрет-закон, устанавливающий порядок увеличения количества мест в общем режиме доступа к высшему образованию и специальных конкурсах, путем передачи фиксированных и незанятых мест в специальных конкурсах на прием и поступление в высшее образование, соблюдая условия аккредитации учебных циклов, способствуя прогрессивной квалификации населения, проживающего в Португалии», - говорится в заявлении.

Это происходит в то время, когда наблюдается «значительное увеличение числа кандидатов для участия в национальном конкурсе на получение доступа к высшему образованию по сравнению с прошлыми годами, что является признаком доверия молодых людей и их семей к высшему образованию и его учебным заведениям», - сигнализирует правительство. .

Для исполнительной власти большее количество кандидатов « способствует расширению социальной базы приема на работу в высшее образование и является очень важным признаком повышения квалификации населения, проживающего в Португалии».

Ожидается, что число вакансий увеличится на 2000 мест.

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