Португалия: число запросов на предоставление гражданства выросло на 50%

Согласно данным, приведенным Министерством юстиции Португалии, количество запросов на предоставление гражданства страны выросло на 50% за два года. Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год. В 2016 с таким запросом обратились 117629 иностранцев, а в 2018 году их количество возросло до 176285, то есть увеличилось на 59 тысяч.

По данным статистики, большинство запросов традиционно поступает от бразильцев. Хотя данные за 2018 еще не обработаны, тенденция сохраняется из года в год. Так в 2017 году Бразилия была лидером среди стран, граждане которых просили гражданство в Португалии. При этом запросов было в три раза больше, чем от граждан страны, занимающей вторую строчку — Кабо-Верде. За Кабо-Верде в списке следует Украина, Ангола и Гвинея-Бисау.

Рост числа бразильцев, претендующих на португальское гражданство эксперты связывают с изменениями в законодательстве, которые были внесены в 2015 году. Согласно новому закону, внуки португальцев, живущие в Бразилии имеют право на упрощенную процедуру получения гражданства.