Португалия: число зараженных коронавирусом перевалило за 20 тысяч

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в стране выросло до 20206 человек, количество смертей возросло до 714, еще 610 человек выздоровели. 4959 пациентов ожидают результатов теста на инфекцию. Об этом сообщают португальские СМИ со ссылкой на данные DGS.

Больше всего случаев заражения на севере страны (12148 и 409 летальных исходов). В столичном регионе зафиксировано 4500 случаев заражения и 126 смертей. Меньше всего зараженных на Азорских островах (161 случай) и Мадейре (61 случай заражения).

В Министерстве здравоохранения сообщили, что начиная с 1 апреля ежедневно проводится 9800 тестов. “Горячая линия” Национальной службы здравоохранения SNS24 продолжает исправно работать. Так, в эту субботу на линию поступило 7700 звонков, среднее время ожидания составило 28 секунд.