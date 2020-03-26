Португалия: число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тыс.

Число инфицированных Covid-19 увечилось в Португалии за сутки на 549 человек до 3544.



По последним данным, число смертей в стране за сутки возросло с 43 до 60.



Госпитализированы 191 человек, более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 43 человека.



Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено.