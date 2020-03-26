Португалия: число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тыс.

Четверг, 26 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: число заразившихся коронавирусом превысило 3,5 тыс.

В стране уже умерли 60 человек.

Число инфицированных Covid-19 увечилось в Португалии за сутки на 549 человек до 3544.

По последним данным, число смертей в стране за сутки возросло с 43 до 60.

Госпитализированы 191 человек, более 60 находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели 43 человека.

Наибольшее число заболевших - на севере страны. 18 марта власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, по истечении этого срока оно может быть продлено.

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