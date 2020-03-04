Португалия: число жалоб на SEF возросло втрое

В первые два месяца 2020 года количество жалоб на миграционную службу SEF возросло почти втрое, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 29 февраля было зарегистрировано 126 жалоб, таким образом в среднем на инспекторов службы жаловались два раза в день.

За тот же период прошлого года службой остались недовольны 50 человек. Об этом говорит статистика Portal da Queixa, где ведется учет жалоб на миграционную службу. По данным портала, больше всего недовольных (63 человека) - иностранные граждане, подавшие документы на легализацию в стране. Среди основных причин недовольств были проблемы с доставкой документов, а также с расписанием приема инспекторов.

Судя по данным статистике, в 2019 году всего оказывались недовольными проблемами с расписанием службы, задержкой доставки документов и «плохим обслуживанием». Сообщается, что SEF набрала лишь 12,5 балла из 100 по индексу удовлетворенности качеством услуг.