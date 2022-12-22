Португалия: число зрителей тоурады в 2022 году выросло

Сезон тоурады в Португалии в 2022 году собрал более 375 000 зрителей на аренах для боя быков, что на 105% больше, чем в 2021 году, сообщила Португальская федерация тоурады (PróToiro).

«В первый постпандемический год количество тоурад выросло на 58% по сравнению с 2021 годом, со 121 до 191 боя быков, а количество зрителей увеличилось на 105%, с 182 600 в 2021 году до 375 200 зрителей в 2022 году», - указывает ProToiro в заявлении.

Что касается средней посещаемости тоурады, то она составила 2174 зрителя, что на 35,7% больше по сравнению с 1602 зрителями на гонку в 2021 году.

PróToiro напоминает, что около 70 000 гектаров земли были отведены под разведение диких быков, что способствовало «биоразнообразию отрасли и борьбе с изменением климата».