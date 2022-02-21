Португалия: чистый внешний долг упал до 80,7 процентов

Международная инвестиционная позиция Португалии также стала более устойчивой, достигнув наименьшего отрицательного значения с третьего квартала 2008 года.

По данным Банка Португалии (BdP), чистый внешний долг Португалии упал до 80,7% на конец 2021 года, достигнув самого низкого значения с третьего квартала 2009 года.

Международная инвестиционная позиция также стала менее негативной: с -104,8% ВВП в 2020 году до -95,8% на конец 2021 года.

Внешний долг, который соответствует международной инвестиционной позиции за вычетом долевых инструментов, слитков драгметаллов и производных финансовых инструментов, сократился с 175,6 млрд евро на конец 2020 года до 170,6 млрд евро на конец 2020 года.