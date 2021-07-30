Португалия: чрезвычайная ситуация продлена до 31 августа.

29 июля правительство продлило чрезвычайную ситуацию на материковой части Португалии до 31 августа в рамках борьбы с пандемией Covid-19.

«Совет министров одобрил постановление, которое продлевает ситуацию бедствия на всей континентальной национальной территории до 23:59 31 августа 2021 года и изменяет применимые меры», - говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета министров по поводу нового плана выхода из вирусного кризиса.

Ситуация бедствия, самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, предусмотренный в Основном законе о гражданской защите, вступила в силу 1 мая и обновляется каждые две недели. Нынешний этап закончится 8 августа, но исполнительная власть решила продлить его до 31 августа.

Правительство определило новый план борьбы с вирусом, состоящий из трех этапов, которые соответствуют ожидаемым темпам плана вакцинации против Covid-19.