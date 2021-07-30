Португалия: чрезвычайная ситуация продлена до 31 августа.

Пятница, 30 Июль 2021 Португалия Португалия

Португалия: чрезвычайная ситуация продлена до 31 августа.

Ситуация бедствия - самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, предусмотренный в законе.

29 июля правительство продлило чрезвычайную ситуацию на материковой части Португалии до 31 августа в рамках борьбы с пандемией Covid-19.

«Совет министров одобрил постановление, которое продлевает ситуацию бедствия на всей континентальной национальной территории до 23:59 31 августа 2021 года и изменяет применимые меры», - говорится в заявлении, опубликованном после заседания Совета министров по поводу нового плана выхода из вирусного кризиса.

Ситуация бедствия, самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, предусмотренный в Основном законе о гражданской защите, вступила в силу 1 мая и обновляется каждые две недели. Нынешний этап закончится 8 августа, но исполнительная власть решила продлить его до 31 августа.

Правительство определило новый план борьбы с вирусом, состоящий из трех этапов, которые соответствуют ожидаемым темпам плана вакцинации против Covid-19.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)